الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسقامت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محال تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج، وتم ضبط 30 بدلة عسكرية وأكثر من 800 قطعة من الرّتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، إضافة إلى مكينة تطريز الشعارات والأنواط، وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.وتأتي هذه الجولات بمتابعة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.وشارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.// انتهى //19:31ت م0228