الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مبلغ (14,640,476) ريالاً خلال عام 2020م لمساندة ودعم مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية وذلك من خلال 15,242 خدمة شملت احتياجاتهم كافة كالدعم المادي وبرامج النقل والإسكان.وأوضحت الجمعية أن عدد خدمات برنامج الدعم المادي بلغ 6,008 خدمات بإجمالي مبلغ 9,767,800 ريال, يليها برنامج الإسكان ب 6,080 خدمة بإجمالي مبلغ 2,196,455 ريالاً، فيما قدّم برنامج نقل المرضى 2,812 خدمة بإجمالي مبلغ 1,583,707 ريالات ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والحملات لمواكبة الأيام العالمية؛ لرفع مستوى الوعي لدى مرضى السرطان والمجتمع من خلال نشر المعلومات الصحيحة والتوعية بمرض السرطان ومسبباته وطرق الوقاية منه عبر برامجها وأنشطتها المختلفة.// انتهى //20:43ت م0244