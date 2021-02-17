القاهرة 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه تم إيفاد وفد مصري إلى ليبيا لبحث إمكانية استئناف التواجد المصري في العاصمة الليبية طرابلس وأيضاً التواجد القنصلي فى بنغازي.وأشار شكرى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في القاهرة اليوم إلى وجود مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة خلال زيارة الوفد المصري لتناول مجمل الأوضاع الأمنية حالياً في طرابلس وبنغازي.وقال شكري إن التطورات الدولية التي تشهدها الأزمة الليبية, دعت مصر إلى أن توسع من اتصالاتها مع الأشقاء في ليبيا بهدف استمرار رعاية المسار السلمي والتعاون مع المبعوث الأممي لإنجاح الخطوات لاستعادة الاستقرار والانتهاء من الأزمة واستمرار عدم لجوء أي من الأطراف لأي عمل عسكري.وأوضح أن مصر ترتبط بعلاقات خاصة مع الشعب الليبي ولا تدخر جهدا لتحقيق مصالحهم.// انتهى //20:52ت م0245