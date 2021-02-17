بريدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم اليوم، عددًا من المشروعات تحت التنفيذ شملت جامع الجرارية في محافظة النبهانية الذي شارف على الانتهاء بمساحة 400م2 ويتسع لـ 320 مصليا ويشمل مصلى للنساء وخدمات أخرى بتكلفة إجمالية قدرها ( 1,588.890) ريالا، ومشروع تنفيذ جامع ثادج من توابع محافظة النبهانية بمساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية قدرها ( 1,343.979 ) ريالا ويتسع لـ 320 مصليًا ويشتمل المشروع على عناصر وخدمات أخرى.واطلع السويلم على مشروع جامع المجحدي الذي يقع على طريق الملك فهد بمدينة بريدة، الذي أقيم على مساحة 1225م2 بتكلفة إجمالية قدرها ( 2,000,000 ) ريال ويتسع لـ 980 مصليًا ومصلى للنساء.// انتهى //20:55ت م0247