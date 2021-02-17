إسلام آباد 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية اليوم ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها في منطقة "مالاكند" بشمال باكستان.وأوضح مسؤولون أمنيون أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التي رصدت تحركات الإرهابيين بالمنطقة.وأضافوا أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في المنطقة، وأن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات ونقلتهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.// انتهى //21:09ت م0251