مدريد 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين اليوم، حفل افتتاح بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الأولى التي تقام في إسبانيا، بمشاركة ثمانية أندية إسبانية، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث السعودي لتطوير كرة القدم.والتقى السفير القين خلال الحفل الذي أقيم بمقر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم في العاصمة مدريد، مسؤولي الاتحاد الإسباني، وأعضاء الفريقين السعوديين، متمنياً لهم تحقيق الفائدة المرجوة من المشاركة في مثل تلك البطولات.// انتهى //21:29ت م0256