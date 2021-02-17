باماكو 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلن اجتماع "الائتلاف من أجل الساحل" الذي انعقد أمس في العاصمة التشادية إنجامينا عن مشروعين اقليميين كبيرين.ونقلت وكالة الأنباء المالية عن وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي زايني مولاي، مستعرضاً نتائج اللقاء أن "بلدان مجموعة دول الساحل الخمس التزمت بإنجاز مناطق مشاريع كبيرة لاسيما مشروع خط سكة الحديد العابر للصحراء الذي ينطلق من نواكشوط ويعبر موريتانيا باتجاه انجامينا في تشاد، مشيراً إلى أن المشروع قد يشهد تمديداً من المحيط الأطلسي إلى البلدان الواقعة على ضفاف البحر الأحمر ".وتابع رئيس الدبلوماسية المالي أن المشروع الاندماجي الثاني يتمثل في إنشاء شركة طيران لفضاء مجموعة دول الساحل الخمس بهدف تسهيل حركة تنقل السكان من بلد إلى آخر في الإقليم.ولاحظ وزير الخارجية والتعاون الدولي أن "الموقع المغلق لمعظم بلدان فضاء مجموعة دول الساحل الخمس يجعل السكان يواجهون صعوبات في التنقل بين الدول.وشهد اللقاء مشاركة قادة مجموعة دول الساحل الخمس إلى جانب الرئيس السنغالي ماكي سال بالإضافة إلى شركاء دوليين.وأوضح زايني مولاي أن هناك تنمية مستدامة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً أن "المشاركين أجمعوا على ضرورة التركيز على التنمية البشرية والتنمية المحلية المستدامة لضمان أفضل الظروف الميعشية والمهنية للسكان بالتوازي مع إحلال الأمن والاستقرار اللذين لا بد منهما في إقليم ساحلنا ".// انتهى //21:30ت م0257