الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واستغلب فريق الفتح على مستضيفه فريق الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل الهدف الأول للفتح اللاعب "كويفا" عند الدقيقة 67، وعند الدقيقة 93 سجل اللاعب "ميتشل تي فريدي" الهدف الثاني، فيما سجل للشباب اللاعب "جوانكا" عند الدقيقة 43.// انتهى //22:12ت م0265