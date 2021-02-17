القاهرة 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية منح الأولوية لضمان حصول القارة الأفريقية على حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية تلبي احتياجات شعوبها، مع استمرار المشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون في إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القاري، وذلك في إطار العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أي طوارئ صحية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة، إلى جانب ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعه.وشدد الرئيس السيسي خلال مشاركته اليوم في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على أهمية مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس "كورونا" بشكل منصف وعادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا، وذلك في إطار مؤسسي شامل.وأشار الرئيس المصري إلى أن انعقاد هذا الاجتماع لمناقشة سبل توفير لقاحات فيروس "كورونا"، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات الفيروس، بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.// انتهى //22:53ت م0267