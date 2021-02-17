الأحساء 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسوقّع معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون بين الجامعتين في المجالات الزراعية والاستدامة البيئية.وتضمنت الاتفاقية، التعاون في جوانب الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، والأبحاث الأكاديمية، وتقنية ونظم المعلومات، إلى جانب ما يتعلق بمجالات تحقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي، التي تشمل الاستفادة من مؤشرات الأداء، وإعداد المقارنات المرجعية، والتعاون في المراجعة الخارجية.وأكد الدكتور العوهلي، الحرص على تعزيز الشراكة بين الجامعتين بما يحقق أهدافهما، خصوصاً في قطاع الابتكار وتنمية الأعمال، واستثمار خبرات جامعة الملك فيصل الواسعة فيما يخص الخصخصة التي تحققت بالفعل في عدد من قطاعاتها، وتميز تجربتها في المجال الزراعي والبيطري والاستدامة البيئية والتصنيع والمياه، حيث وضعت حلولاً ناجعة لبعض الظواهر البيئية في منطقة الخليج، لاقت اهتماماً كبيراً على الصعيد الدولي، لافتاً معاليه إلى أن الجامعة في صدد إطلاق كلية خاصة بالبيئة.من جانبه، نوه معالي الدكتور الذيابي، على أهمية بناء الشراكات الفاعلة إزاء ما يتعلق بالمجالات الزراعية، والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والعمل على وضع إستراتيجيات بحثية في مجال البيئة وتطبيقات التكنولوجيا في الجانب البيئي، بالاستفادة من تجربة جامعة الملك فيصل في هذه المجالات.// انتهى//22:53ت م0268