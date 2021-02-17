الجزائر 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار تسجيل 178 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 111247 إصابةً.وأشار فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2947 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 159 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 764489 حالةً.// انتهى //23:28ت م0274