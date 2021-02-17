القاهرة 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي، في قمة لقاءات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع "الزمالك" رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز، بعد خوض 12 لقاء حتى الآن، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.// انتهى //23:40ت م0275