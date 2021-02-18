أملج 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستفقد رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي, ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني, أمس الأربعاء, المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة.واستمع رئيس المجلس البلدي لشرح عن المشاريع من قبل رئيس البلدية، ومنها مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشروع سفلتة مخططات المنح، ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة والحدائق، ومشروع تطوير المنطقة المركزية، كما ناقشا خلال الجولة عدداً من الملاحظات المختلفة.// انتهى //00:13ت م0002