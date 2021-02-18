ظهران الجنوب 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طلابها بمختلف المراحل التعليمية للمشاركة في مسابقة " كانجارو" العالمية للرياضيات 2021، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشرف على تنفيذها إدارة النشاط الطلابي.وحثّت جميع المدارس على تشجيع الطلاب على المشاركة في هذه المسابقة لما تنطوي عليه من أهداف رائدة تعمل على ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات على المستوى العالمي، وتنمية مهارات الطلبة المعرفية والتطبيقية في الرياضيات، وتعزيز شغفهم بها، وتطوير قدراتهم لتوظيفها في مختلف الأنشطة الحياتية.يذكر أن مسابقة كانجارو للرياضيات تعدّ من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، ويستمر التسجيل فيها حتى الـ3 من شعبان المقبل، وذلك عبر الرابط : http://www.kangarooksa.com.// انتهى //00:14ت م0003