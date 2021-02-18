نيويورك 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك اليوم المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو.وجرى خلال اللقاء مناقشة ترشح البرازيل للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء على روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.حضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بوفد المملكة وجدي محرم، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.// انتهى //00:19ت م0004