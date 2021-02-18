جدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستعادل فريق الأهلي مع ضيفه فريق العين بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للعين اللاعب فيليب برادريتش عند الدقيقة 39، وقبل نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة تمكن النادي الأهلي من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة 84.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 35 نقطة في المركز الثاني، ووصل العين للنقطة 14 في المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري.// انتهى //00:25ت م0006