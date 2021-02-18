إسلام آباد 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي يزور مصر حاليًا.واهتمت باتفاق باكستان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وأخبرت صحف إسلام آباد عن استعداد الحكومة الباكستانية لبدء مرحلة تطعيم كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك توازيًا مع حملة تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية.وتطرقت إلى توقيع باكستان عقودًا مع روسيا لاستيراد أنواع مختلفة من الأسلحة تشمل منظومات مضادة للدبابات ومضادات جوية وأسلحة خفيفة.وتناقلت صحف الخميس تصريحات السفير الإيطالي لدى إسلام آباد الذي أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع باكستان في مجالات التجارة والثقافة.وأخبرت عن قضاء الجيش الباكستاني على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، واعتقال الأمن الباكستاني ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في منطقة مالاكند شمال باكستان.وتطرقت إلى إعلان رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن عن عزم بلادها على إنها وجود قواتها العسكرية في أفغانستان بحلول مايو المقبل.وأشارت إلى مقتل 47 راكبًا بحادث سقوط حافلة في قناة مائية بولاية ماديا براديش وسط الهند.وأخبرت صحف باكستان عن اتساع رقعة وحجم الاحتجاجات الجارية في ميانمار.// انتهى //08:09ت م0020