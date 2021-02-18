الأحساء 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسرفعت أمانة محافظة الأحساء خلال العام 2020م، نحو 440 ألف طن من النفايات المنزلية، ومليون متر مكعب مخلفات إنشائية، فيما رفعت خلال الربع الأخير من نفس العام 432 مركبة مهملة وتالفة من الطرقات العامة والأحياء.وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن الأمانة مستمرة في برامجها الشاملة وجدولتها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة، والعمل على معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى وجود 12 مشروعاً مستقلاً للنظافة العامة بالأحساء.// انتهى //08:42ت م0022