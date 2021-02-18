روما 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسحصل رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي على الثقة في مجلس الشيوخ الإيطالي.وصوّت البرلمان بأغلبية 262 صوتا من أصل 304 لصالح دراغي مقابل 40 معارضًا، فيما امتنع نائبان عن التصويت، مثبتاً بذلك حجم غالبيته البرلمانية.ويصوّت مجلس النواب الإيطالي في وقت لاحق اليوم على الثقة للحكومة، لكي تحصل على الشرعية التامة.ويتولى دراغي البالغ من العمر 73 عامًا رئاسة الحكومة خلفًا لجوزيبي كونتي.// انتهى //09:06ت م0023