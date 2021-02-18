الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسدشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي.وأوضح مدير عام الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة المهندس براك الحربي أن الحملة تتم وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا, مشيراً إلى أن الحملة تسعى إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وأهميته، وتغطية احتياجات المرضى المحتاجين للدم.وأكد أن إجراءات التبرع خضعت للشروط المطلوبة، حيث تم إجراء الكشف الطبي للمتقدمين للتبرع، والتأكد من قدرتهم على التبرع ثم تعبئة البيانات اللازمة والمعلومات الشخصية.تأتي الحملة في إطار حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في المبادرات الإنسانية والوطنية، والمسؤولية تجاه المجتمع والإسهام في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم، إضافة إلى فوائدها الصحية على المتبرع نفسه.// انتهى //10:04ت م0031