الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 6 مساءً، تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //10:04ت م0032