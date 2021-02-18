القاهرة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، بمنح الأولوية لضمان حصول القارة الأفريقية على حصة كافية من لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل ومنصف وبأسعار تفضيلية تلبي احتياجات شعوبها، فضلا عن مساعدتها في تعزيز نظمها الصحية.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري، خلال استقباله وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور مع باكستان إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.وأشارت صحف القاهرة إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كشف عن سبب إيفاد وفد من أجهزة الدولة المختلفة ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية إلى ليبيا، وهو استكشاف مدى إمكانية استئناف الوجود المصري في طرابلس والقنصلي في بنغازي.وأشارت صحف الخميس إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أكد أن أهداف السلطة التنفيذية الليبية الموحدة التي جرى تشكيلها مؤخرًا تتركز أهدافها في توحيد المؤسسة العسكرية ورفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق المصالحة للوصول إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.وتطرقت صحف مصر إلى استدعاء السلطات السودانية سفيرها في أثيوبيا للتشاور حول تطورات أزمة الحدود المتصاعدة بين البلدين.// انتهى //10:13ت م0033