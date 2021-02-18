حائل 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس، حفل سباقه الـ 17 ‏ لهذا العام .وأوضح المدير العام لميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن حفل ‏السباق ‏تكوّن ‏من أربعة أشواط، حيث حقق المركز الأول بالشوط الأول ‏الجواد "توركان" للمالك بندر طلال الشريم والمدرب محمد التبيناوي، فيما ‏حقق المركز الأول في الشوط الثاني ‏ الجواد "وارث المجد" للمالك ‏خميس راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش.‏كما فازت الفرس "بنت سمايا" بالمركز الأول في الشوط الثالث للمالك ‏عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش، فيما انتزع صدارة شوط ‏الكأس الرئيسي ‏الجواد "يستاهل الطيب" لمالكه عبدالله راشد ‏الشمري ‏والمدرب بندر الدهيش‏.‏وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي ‏والمدير التنفيذي بمجموعة سلامات الطبية الدكتور فهد العتيبي ‏الكؤوس ‏والجوائز للفائزين. ‏// انتهى //10:17ت م0034