رياضي / ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقه الـ 17
الخميس 1442/7/6 هـ الموافق 2021/02/18 م واس
حائل 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس، حفل سباقه الـ 17 لهذا العام .
وأوضح المدير العام لميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي أن حفل السباق تكوّن من أربعة أشواط، حيث حقق المركز الأول بالشوط الأول الجواد "توركان" للمالك بندر طلال الشريم والمدرب محمد التبيناوي، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش.
كما فازت الفرس "بنت سمايا" بالمركز الأول في الشوط الثالث للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش، فيما انتزع صدارة شوط الكأس الرئيسي الجواد "يستاهل الطيب" لمالكه عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش.
وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي والمدير التنفيذي بمجموعة سلامات الطبية الدكتور فهد العتيبي الكؤوس والجوائز للفائزين.
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10:17ت م
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