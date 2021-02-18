الباحة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بتشكيل فريق العمل لبرنامج التنمية الحضارية لمحافظة قلوة.وأوضح محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أن البرنامج يهدف لتطوير وتمكين الجهات الحكومية بمحافظة قلوة من التخطيط والتنسيق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م على مدى عشر سنوات من 2020 إلى 2030 والعمل جارٍ حالياً من خلال المجلس المحلي على تنفيذ وتفعيل البرنامج مع الجهات والإدارات الحكومية ذات العلاقة.بدورهم، رفع أعضاء الفريق واللجان المعتمدة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على ثقة سموه فيهم للعمل على هذا البرنامج.// انتهى //10:23ت م0036