مكةالمكرمة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنظمت جمعية أجياد للدعوة - القسم النسوي - لقاءً توعوياً "عن بُعد" بعنوان: "نتعاون ما نتهاون", لنشر الوعي الصحي حول فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع مركز صحي حي الإسكان بمكة المكرمة.وهدف اللقاء إلى بيان آلية الوقاية من العدوى ومكافحتها وتثقيف المجتمع بأهم المعلومات عن الفيروس، إسهاماً من الجمعية لدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، وكذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية التي تمت بين الجمعية والوزارة في خدمة المجتمع./ انتهى/10:39ت م0038