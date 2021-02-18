الخرطوم 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، الذي تم خلاله بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى استدعاء الخارجية السودانية سفيرها لدى دولة إثيوبيا للتشاور بشأن تطورات الحدود وقضية سد النهضة.وعرجت على ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا في السودان إلى 27792 إصابة، ووفاة 1772 وتعافي 20990 حالة.وركزت على مناقشة اللجنة العليا الخاصة بسد النهضة برئاسة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أمس التحوطات اللازمة التي اتخذتها الأجهزة السودانية للحد من الآثار السلبية المتوقعة على شبكات الري و التوليد الحراري.وسلطت صحف السودان الضوء على اقتراح المفوضية الأوروبية، أمس فرض إجراءات فورية للتغلب على التهديدات المتزايدة لمتغيرات فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:03ت م0044