الرباط 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، سير الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمغرب لافتة إلى أن عدد المغاربة والأجانب المستفيدين من اللقاح قد تجاوز عتبة المليوني شخص.في الشأن الفلسطيني، تناقلت الصحف تصريحات رئيس الوزراء محمد أشتية الذي أكد أن الانتخابات الفلسطينية تعد قضية وجودية لا رجوع عنها، وتمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وصولا إلى المصالحة.وتطرقت الصحف إلى إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل شمال العراق.وأبرزت الصحف تحذيرات الأمم المتحدة من تعريض ملايين اليمنيين المدنيين للخطر؛ جراء التصعيد العسكري في مأرب باليمن؛ بسبب الهجوم الذي يشنه المتمردون الحوثيون، مما قد ينتج عنه عواقب إنسانية لا يمكن تصورها.وأشارت الصحف إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدافع بقوة عن خطته لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات وباء كورونا، والبالغة قيمتها 1900 مليار دولار.// انتهى //11:05ت م0045