بغداد 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأكدت إدارة سلطة الطيران المدني العراقية اليوم أن حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة ستكون طبيعية أثناء فترة حظر التجوال الجزئي الوقائي الذي يطبق ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى الخامسة فجرًا.وأشار الطيران المدني العراقي إلى عدم وجود أي تأخير أو تأجيل للرحلات الجوية من المطارات العراقية وإليها لمختلف شركات الطيران العاملة، موضحة أنها حصلت على موافقات رسمية من الجهات المختصة تسمح لموظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من الوصول إلى المطارات خلال فترة حظر التجوال ومن دون معوقات.ويأتي حظر التجوال الجزئي الذي يببدأ تطبيقة اليوم في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات العراقية المختصة لمنع انتشار وباء كورونا في العرق.// انتهى //11:57ت م0056