جيزان 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنفذت جامعة جازان عبر الاتصال المرئي اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "ضمان الجودة الأكاديمية"، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي.وأوضح عميد عمادة التطوير الأكاديمي بالجامعة الدكتور علي بن محمد هندي أن البرنامج نفذ بمشاركة نخبة من المتخصصين في تطوير البرامج الأكاديمية، وتناول عدة محاور شملت صياغة مخرجات التعلم، وتحليل وتتبع دفعة الخريجين وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالتطوير الأكاديمي؛ لتحقيق كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات ويسهم في خدمة المجتمع بوجه عام.// انتهى //12:50ت م0064