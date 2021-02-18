صامطة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة أمس، ثلاثة محلات مخالفة للإجراءات والضوابط الصحية، وذلك خلال الجولات الميدانية الهادفة للوقوف على أبرز التدابير والإجراءات الاحترازية في المركز والقرى التابعة له.وأكد رئيس البلدية المكلف المهندس مشاري بن حسن الحاذق, أن الفرق الرقابية حررت خلال جولاتها على المراكز والمحلات والمطاعم وقاعات الأفراح، عدداً من المخالفات لمحلات لم تتقيد بتوفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم للزبائن والعاملين، ولم تضع لاصقات توضح ترك مسافة كافية بين المتسوقين، إضافة إلى عدم التقيد بلبس الكمامة.// انتهى //12:50ت م0065