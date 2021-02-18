بروكسل 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسناقش وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي المجتمعين ، اليوم، عبر الدائرة المغلقة مقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام ينس ستولتنبرغ.وقد وضع تقرير الإصلاح الجديد لحلف الناتو، الذي أعدته لجنة من الخبراء وتم تقديمه في ديسمبر الماضي ، توصيات حول كيفية معالجة التحالف العسكري للتحديات الجديدة في جواره المباشر وداخل مجاله.وتشمل المقترحات تحديث وثيقة الإستراتيجية الرئيسية الرسمية للناتو ، و "مفهومها الإستراتيجي" ، الذي يمكن أن ينظر في تنمية القدرات العسكرية الصينية والمنافسة الإستراتيجية الروسية.وتبرز ثلاثة من هذه المقترحات بشكل خاص وهي الحد من العوائق التي تفرضها دولة عضو، وإرساء تحالفات الراغبين والمزيد من سلطات الوساطة للأمين العام.كما يتضمن، الاقتراح المتعلق بتمويل تدابير الردع والدفاع جزئياً على الأقل من ميزانية المجتمع المحلي.وقال ستولتنبرغ في تصريح للصحفيين في بروكسل إن "تعزيز التزامنا بالردع والدفاع يأتي من خلال تقديم حوافز للحلفاء للمساهمة بمزيد من القدرات وضمان تقاسم أكثر عدلاً للعبء" ، مشيراً إلى أنه لن يضطر أعضاء التحالف بعد الآن إلى تحمل جميع التكاليف بأنفسهم إذا شاركوا، على سبيل المثال، في تمركز قوات في دول البلطيق أو في مهام المراقبة الجوية.وتهدف مقترحات الإصلاح، التي من المتوقع أن ينظر فيها قادة حلف شمال الأطلسي في قمة بروكسل المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام، وربما في شهر يونيو، إلى إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم حلف شمال الأطلسي بقوة، وتهدئة الحلفاء المحبطين مما يقولون إنه فشل الحلف في التنسيق على المستوى السياسي.كما يبحث الوزراء اليوم مستقبل الانتشار الأطلسي في أفغانستان وتعزيز حجم ودور المهمة الأطلسية في العراق.// انتهى //12:58ت م0067