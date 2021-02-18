الجزائر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتفاعل الطبقة السياسية مع مشاورات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قادة أحزاب الموالاة والمعارضة، مترقبة إعلانه اليوم في كلمة إلى الشعب الجزائري عن جملة من القرارات في مقدمتها حل البرلمان وإجراء تعديل وزاري.وتطرقت إلى المستجدات في الملف الليبي، مبرزة دعوة الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، إلى خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في نفس الوقت الذي وعد فيه بزيارة قريبة له إلى ليبيا التي تعرف مسار سلميا يتقدم بخطوات متوالية نحو انهاء الأزمة وإحلال السلم والاستقرار.وأشارت إلى موافقة الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، في قراءة أولى على قانون مكافحة الانعزالية المثير للجدل والذي يصفه منتقدوه بأنه يؤدي إلى التمييز بين الأديان.وتناولت عودة الاختطافات في نيجيريا، مشيرة إلى اقتحام مسلحين مدرسة داخلية في ولاية النيجر في وسط البلاد أمس وخطفوا منها 42 شخصاً بينهم 27 تلميذاً، فيما أمر الرئيس محمد بخاري، القوات الأمنية بالقيام بعملية بحث واسعة لتحريرهم وإعادتهم إلى أهاليهم.// انتهى //13:01ت م0068