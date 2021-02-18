نجران 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسدشّن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة اليوم، حملة "الخوارج شرار الخلق"، بحضور رئيس الهيئة بالمحافظة سعيد بن هويج آل فطيح.واستمع المحافظ خلال التدشين لشرح مفصل من رئيس الهيئة عن أهداف الحملة وما تتضمنه من برامج هادفة توضح خطر الخوارج، وتحذر منهم، وتحصن المجتمع من فكرهم، من خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز المواطنة، وإبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة يدمة، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //13:03ت م0069