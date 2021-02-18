مكة المكرمة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسحازت أمانة العاصمة المقدسة على المركز الثالث لجائزة أفضل المبادرات في القطاع البلدي على مستوى الخليج العربي, وذلك لمشاركتها بمبادرة "مخدوم وإنت في بيتك" والتي تخدم العملاء دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات لمتابعة المعاملات في ظل أزمة "كورونا".وتوجت أمانة العاصمة المقدسة بالجائزة البرونزية لفئة تجربة العميل في وقت الأزمات، المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الأمانة الحافل بالنجاحات في جميع المجالات.وأعرب وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز منظومة التميز، مؤكداً دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة الرامية إلى مواصلة الجهود و تطوير الخدمات كافة وتحقيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتكون الأمانة في المقدمة دائماً من خلال تبني أحدث الحلول والخدمات التقنية.وأكد المهندس عبدالله الزايدي أن المبادرة جاءت لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) واستمرار خدمات الأمانة دون توقف، لافتاً إلى تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية والتجارب المميزة لعموم المستفيدين من خلال المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة، للتعرف على تجربة العملاء وتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:53ت م0087