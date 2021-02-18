جدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عيد القرشي.واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجاز عن أعمال الدفاع المدني بالمنطقة خلال موسم الأمطار، ونتائج الجولات الميدانية لمراقبة تطبيق الأنظمة والتعليمات واشتراطات السلامة الوقائية.// انتهى //14:17ت م0093