جدة 06 رجب 1442هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة، معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.واستمع سموه إلى شرح عن فكرة مؤشر "رفاه" الخاص بقياس جودة الخدمات في المنطقة، والهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية، واستدامة تطويرها، وتفعيل دور مراكز الأحياء من خلال توفير المعلومات التي تْمكّن من رفع مستوى الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة فيما بينهما لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الأحياء السكنية.// انتهى //14:25ت م0096