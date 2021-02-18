عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز أن الفرق الرقابية بالفرع، نفذت 589 جولة رقابية خلال هذا الأسبوع، استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 55 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف المحافظات وطُبقت بحقها العقوبات النظامية، مبينًا أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، ومؤكدًا على أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق "توكلنا".يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.// انتهى //14:26ت م0097