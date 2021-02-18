القاهرة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أوراق اعتماد المندوب الدائم الجديد للصومال لدى الجامعة العربية السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، وذلك خلال استقبال "أبو الغيط" له اليوم.وأعرب السفير الصومالي في تصريح له عقب اللقاء عن اعتزازه بالعمل مندوبًا لبلاده في الجامعة العربية وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء، منوهًا بأن الصومال كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //16:05ت م0132