الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ، الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك بين المعنيين بالخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وخطة لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار مبادرات الخطة بكافة تفاصيلها، تمهيدا لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية لعرضها على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون .// انتهى //16:07ت م0133