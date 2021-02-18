الطائف 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسوقّع النادي الأدبي الثقافي بالطائف عقد طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي فهد بن ردة الحارثي، وذلك ضمن مشروع طباعة الأعمال الكاملة للرواد من الأدباء والكتّاب السعوديين، تقديرا لدوره الريادي في الحركة المسرحية بالمملكة .وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد أن الكاتب المسرحي فهد بن ردة الحارثي يعدّ من أبرز الكتّاب المسرحيين على مستوى الوطن العربي من خلال مشاركاته على مدى سنوات طويلة مثّلت ملامح للحراك المسرحي السعودي والتعريف به، وتقديم نموذج مشرّف للحركة الثقافية في بلادنا من خلال نصوصه التي قُدّمت على مسارح عربية عبر الفِرَق المحلية والعربية، ومشاركاته في لجان تحكيم وورش وندوات محلية وخارجية، حيث حازت نصوصه على اهتمام الباحثين الذين تناولوا تجربته المسرحية من خلال كثير من رسائل الماجستير والدكتوراة في عدد من الجامعات العربية .يذكر أن الحارثي عمل محررا صحفيا بعدد من الصحف المحلية والملاحق الأسبوعية، ورأس تحرير نشرة الورشة المسرحية التي كانت تصدر فصلياً عن ورشة الطائف المسرحية، وهو عضو مؤسس لموقع مسرح الطائف الذي يعدّ أول موقع إلكتروني مسرحي سعودي وثالث موقع عربي، وشارك في إلقاء عدد من المحاضرات عن المسرح السعودي، وبلغ عدد الأعمال المسرحية المنفذة أكثر من خمسين عملاً مسرحياً منها سبعة للأطفال ، وحصل مؤخراً على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتّاب عن مجموعته ( الجثة صفر ) عام 2016م الصادرة عن النادي الأدبي الثقافي بالطائف .// انتهى //16:09ت م0134