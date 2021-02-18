عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنظم الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية‬ محاضرة أدبية أمس بعنوان ‏"التمظهر التبادلي بين القصة القصيرة جدًا وقصيدة الهايكو"، قدمها عن بُعد عضو هيئة التدريس بجامعة الشمالية الدكتور محمد بن راضي الشريف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقصة .وتناولت المحاضرة التعريف بالقصة القصيرة وقصيدة الهايكو ذات الأصل الياباني، وقد تبنّاهما كتّاب وشعراء عرب وسعوديون في العقود القليلة السابقة وحتى اللحظة .// انتهى //16:13ت م0136