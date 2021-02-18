ثقافي / أدبي الحدود الشمالية ينظم محاضرة أدبية بمناسبة اليوم العالمي للقصة

الخميس 1442/7/6 هـ الموافق 2021/02/18 م واس
  • Share on Google+

عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس
نظم الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية‬ محاضرة أدبية أمس بعنوان ‏"التمظهر التبادلي بين القصة القصيرة جدًا وقصيدة الهايكو"، قدمها عن بُعد عضو هيئة التدريس بجامعة الشمالية الدكتور محمد بن راضي الشريف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقصة .
وتناولت المحاضرة التعريف بالقصة القصيرة وقصيدة الهايكو ذات الأصل الياباني، وقد تبنّاهما كتّاب وشعراء عرب وسعوديون في العقود القليلة السابقة وحتى اللحظة .
// انتهى //
16:13ت م
0136