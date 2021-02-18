جدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسوقعت أمانة محافظة جدة اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية "بادر للأجهزة الطبية"، لتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمرضى والمعسرين وذويهم من خلال إقامة الأنشطة الرياضية والبرامج والمعارض التعريفية التي تخدم فئات المجتمع ، وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الأهالي بالمحافظة.وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع ، المهندس عائض الزهراني، أن توقيع الاتفاقية يأتي لتطبيق العديد من البرامج الاجتماعية والأنشطة والمبادرات التي سيكون لها الدور الكبير في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية، إلى جانب رفع الوعي الاجتماعي من خلال المبادرات ومشاركة القطاع غير الربحي.//انتهى//16:14ت م0137