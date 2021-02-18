بريدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجلت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، رقماً قياسياً في سجلات انتخاباتها في الدورة الـ 12، وذلك من بدء عمليات التصويت لانتخابات عضوية مجلس الإدارة .وتطبق الانتخابات عن بعد من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة، من خلال التحديث المستمر للأعداد تخطت الأرقام 2518 ناخباً في اليوم الأول، بعدد إجمالي للأصوات لفئتي التجار والصناع 4143 صوتاً، كان نصيب فئة التجار 2178 صوتاً، ونصيب فئة الصناع 1965 صوتاً، وسط فرق ولجان مراقبة وإشراف ومتابعة دقيقة ومشددة لمسيرة الانتخابات.وأعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات غرفة القصيم للدورة 1442هـ - 1446هـ، عن تمديد فترة التصويت، التي ستنتهي مساء اليوم، في تمام الساعة 10.20 مساءً، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتائج من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من وزارة التجارة فور الانتهاء من اعتمادها.الجدير أن هذه الجولة تشهد منافسات قوية بين 24 مترشحاً في فئتي التجار والصناع وسيتنافس المترشحون والمترشحات للفوز بـ 8 مقاعد, 4 مقاعد لقائمة التجار و4 مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقاً 4 أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ 12 عضواً.// انتهى //16:15ت م0138