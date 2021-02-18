الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستعتزم الجامعة السعودية الإلكترونية افتتاح فرعها الجديد بمنطقة نجران خلال العام المقبل بالتعاون مع جامعة نجران، وتأتي هذه الخطوة استنادًا على مذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعتان أمس برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التي تشمل مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمنافع في التحول الرقمي وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، والدراسات وتقديم الاستشارات، وتصميم المحتوى الإلكتروني، والتدريب.وقدمت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي شكرها لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على رعايته الكريمة لمذكرة التفاهم التي جاءت بناء على حرص سموه لإنشاء فرع للجامعة بمنطقة نجران، وتوجيه ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بهدف توحيد الجهود للنهوض بالحركة التعليمية في منطقة نجران، وتغطية الاحتياجات التعليمية لأهالي المنطقة، بما يسهم في تطوير المخرجات التي تواكب متطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضحت الصفدي أن افتتاح فرع الجامعة بنجران سيكون -بمشيئة الله- في العام القادم، ويأتي ذلك ضمن خطط الجامعة الإستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية في التوسع في جميع مناطق المملكة بافتتاح 20 فرعًا خلال السنوات المقبلة لتغطية كل الاحتياجات التعليمية على مستوى مناطق ومدن المملكة.ومن جهة أخرى قامت الدكتورة ليلك الصفدي بزيارة لمقر جامعة نجران، اطّلعت خلالها على أبرز ما تحتويه الجامعة من مرافق، واستعراض سبل التعاون بين الجامعتين، وتوسيع آفاق التعاون.// انتهى //16:24ت م0139