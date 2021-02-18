الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسوقّع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية مذكرة تفاهم مع جمعية وعي لصحة المجتمع , تتضمن التعاون في تقديم الأنشطة والبرامج الصحية النفسية والمجتمعية، ومشاركة كوادر ومرشحي جمعية وعي في حضور وإعداد وتقديم برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بحسب ما تقتضيه الأنظمة المشرعة لإقامة البرامج التدريبية الصحية، وكذلك مشاركة كوادر الجمعية في البرامج البحثية والدراسات المسحية ودراسات الاحتياج الصحي النفسي بحسب ما تقتضيه أنظمة وأخلاقيات العمل البحثي، والموافقة على الشراكة في تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالحميد الحبيب أن المركز يهدف من خلال الاتفاقيات التي يوقّعها مع عدة جهات إلى تعزيز القيم والجوانب الصحية النفسية، ونشر ثقافة تعزيز الصحة النفسية، داعيًا الجهات التي لديها أنشطة اجتماعية إلى الاستفادة من خدمات المركز لرفع الوعي النفسي والوصول إلى مجتمع يحظى بجودة حياة وصحة نفسية متميزة.// انتهى //16:27ت م0143