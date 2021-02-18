عمّان 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته النرويجية إينه إيريكسن سوريدي آليات تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.وتضمنت القضية الفلسطينية القضايا الإقليمية التي بحثها الوزيران، حيث أكدا أهمية ايجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.واستعرض الوزيران الاستعدادات لعقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) التي ترأسها النرويج في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على مستوى كبار المسؤولين.// انتهى //16:31ت م0145