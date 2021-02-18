الجزائر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستلقى وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال بن بوزيد في تصريح له : إن دفعات أخرى من اللقاح ستصل قريبا إلى الجزائر تباعا لنحقق الهدف وهو تلقيح أكبر عدد من الأشخاص، داعياً في الوقت نفسه الجزائريين إلى الإقبال على التطعيم ضد الفيروس.وأوضح المسؤول الجزائري أن الحملة الوطنية للتطعيم انطلقت بداية شهر يناير الماضي وستتواصل بصفة منتظمة وتدريجية على مدار العام الجاري بحسب كميات اللقاح المتسلّمة من كل من الصين والهند وروسيا.// انتهى //16:35ت م0146