القاهرة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسيعقد البرلمان العربي اجتماعات جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين المقبل "حضوريًا" بمقر جامعة الدول العربية.وأفاد البرلمان العربي في بيان اليوم بأن جلسته العامة ستشهد إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، حيث سيلقي "الجبالي" كلمة خلال الجلسة التي ستشهد أيضًا توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين البرلمان والمجلس.ويهدف المرصد العربي إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيّسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية.// انتهى //17:26ت م0166