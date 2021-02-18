سكاكا 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير2021 م واستلقى ‏صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم في مركز اللقاح بمقر مركز المعارض بمدينة سكاكا الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة .كما تفقد سموه مركز استقبال اللقاحات بمركز المعارض شمال مدينة سكاكا، حيث استمع من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي لشرح عن العيادات التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاحات.ونوه سموه أمير منطقة الجوف بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين ، وتسخير جميع الإمكانيات لمكافحة الجائحة منذ بدايتها ، مما جعل المملكة من الدول التي يحتذى بها في مواجهة جائحة كورونا، حتى وصول اللقاحات التي كانت المملكة أيضاً من أولى الدول التي بادرت بتأمينه للمواطنين والمقيمين على حد سواء وفق خطط مدروسة ومعايير طبية لا مثيل لها .وأشاد سموه بدور وزارة الصحة في متابعة الحالات وتطوير خدماتها المخبرية والعلاجية والشفافية التي ظهرت بها ، منوهاً بجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف على حسن التنظيم الذي شاهده في مركز استقبال اللقاحات والكفاءات العالية من الكوادر البشرية التي التقى بهم سموه في المركز.وحثّ سموه الجميع للمبادرة في التسجيل بتطبيق صحتي للحصول على اللقاح من أجل سلامتنا وسلامة من حولنا بإذن الله .//انتهى//17:37ت م0168