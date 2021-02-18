سكاكا 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأقرّت لجنة تضم عدداً من رؤساء الأندية الأدبية في المملكة الخطوات الفعلية لإنتاج فيلم وثائقي يرصد مسيرة وإنتاج الأندية الأدبية في المملكة خلال 10 أعوام .وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن اللجنة اجتمعت في مقر النادي بمدينة سكاكا اليوم بحضور رؤساء الأندية الأدبية في جازان ونجران والحدود الشمالية وحائل والجوف، حيث تم الاتفاق على رسم الخطوط العريضة لإنتاج الفيلم الوثائقي الذي يرصد أنشطة وبرامج ومباني الأندية الأدبية بالمملكة خلال 10 أعوام، وهي المدة التي تم فيها إقرار انتخابات لمجالس الأندية الأدبية لأول مرة .وأشار إلى أن اللجنة تكونت في اجتماع رؤساء الأندية الأدبية التاسع الذي استضافه نادي الباحة الأدبي الثقافي قبل نحو شهرين، متأملاً أن يسهم الفيلم في رسم صورة حقيقية لجهود الأندية الأدبية في إثراء المشهد الثقافي في المملكة خلال تلك المدة التي شهدت فيها الساحة الأدبية والثقافية في المملكة إنتاجاً غزيراً في المؤلفات والملتقيات والبرامج والأنشطة أسهمت في التنمية الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية . // انتهى //17:38ت م0169